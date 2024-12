Questa notte, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha totalmente perso la testa e si è scagliata contro Shaila Gatta, etichettandola con epiteti irripetibili. Poco dopo la litigata con la modella brasiliana, l’ex velina si è sfogata con Lorenzo Spolverato, rivelandogli che Helena ha avuto una finta crisi isterica e che per poco “la strangolava”.

Shaila Gatta contro Helena Prestes: "Mi stava strangolando"

“Quella ha il putrido dentro e fa finta di essere carina. Dico la verità, altrimenti non hai tutto questo putrido dentro. Ma è di una falsità che fa spavento e adesso urla e fa le scenate. Tanto stasera è uscita la sua vera natura e l’hanno vista tutti.

Questa è una grande falsa, in settimana mi liscia e poi fa queste scenate. Ha fatto una scenata isterica, tra un po’ mi strangolava. Mi ha guardato con aria di sfida e mi ha detto ‘vediamo chi arriva più lontano’. Vince fuori chi è più onesto e lei non è onesta. Nella vita si vede la vittoria. Poi ha iniziato a urlare in inglese, ma io non capisco. Mi avrà detto delle parolacce. E io sono quella volgare? Ah mi ha mandato a quel paese? E poi adesso capisco tante cose. L’altro giorno che non stavamo insieme mi ha detto ‘lascialo andare e stai meglio’. Eh certo, perché lei vuole te! Non vuople Javier o Zeudi, questa vuole e ha sempre voluto solo te!

E poi c’è quell’altra, Amanda, la santa dalla Puglia, che prima è corsa da Helena e mi ha detto che io sono stata aggressiva. Subito a fare la crocerossina di Helena che fa le finte crisi. Quella fa l’infermiera delle malattie inesistenti. Ma l’ingenua sono io che avevo iniziato ad avvicinarmi a lei e invece mi ha ingannata. Amanda vuole solo te Lorenzo, ti idolatra, la tau cara amichetta con me è falsa”.