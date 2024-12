L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 30 dicembre, è terminata con una lite furiosa tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Ad innescare la miccia è stata l’ex velina, che ha accusato la modella brasiliana di usare i sentimenti di Zeudi Di Palma quando in realtà sarebbe tutt’ora innamorata di Lorenzo Spolverato. Rivolgendosi all’ex Miss Italia, Helena ha urlato: “Puoi dire a quella stro**a che io non ti uso e non uso i tuoi sentimenti?”. La parolaccia non è ovviamente piaciuta alla ballerina napoletana, e da la situazione è degenerata.

Lite furiosa tra Helena Prestes e Shaila Gatta

“Lei è questa, vedete quanto è educata? Tiene il putrido dentro, ha finto di fare l’amica con me ma è interessata solo a Lorenzo. Non gliene frega niente di Javier, di Zeudi. Vuole Lorenzo. Per questo ha avuto quella reazione quando lui l’ha nominata”, ha continuato Shaila. “Sei una volgare!”, ha risposto Helena che, colta da una crisi isterica, ha aggiunto: “Ho voglia di aggredirti, sei una schifosa, pu**ana!”. La Prestes ha poi iniziato a parlare inglese e la Gatta le ha chiesto di rivolgersi a lei in italiano: “Sono ignorante, non conosco l’inglese”.

Dopo quanto accaduto, Helena si è chiusa in confessionale e Shaila è andata a sfogarsi con Lorenzo. “Dovevi metterle dei freni, lei ha fatto tutto questo perché vuole te, è ancora innamorata di te. Mi stava per dire che mi avrebbe voluto picchiare! Mi fa piacere però sapere che te non dimentichi tutta la sofferenza che ci ha causato. Detto questo, io mi fido di te, ma se vedo che ti accarezza la faccia e ti abbraccia… Oh, io vengo da Napoli! Sono cresciuta per strada pure io eh! Questa non è gelosia, è mancanza di rispetto. Non deve fare la carina con me in settimana, deve essere coerente!”.