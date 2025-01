Dopo che Helena Prestes ha provato a lanciare l’acqua del bollitore addosso a Jessica Morlacchi nel corso di una litigata furiosa, Javier Martinez e Maxime Mbanda hanno portato la modella brasiliana lontano dalla cantante e hanno cercato di calmarla. La Prestes, però, aveva ormai perso la testa, mentre la Morlacchi continuava a provocare. “Vieni qui da me che vedi come ti faccio la doccia adesso”, ha urlato Helena. Jessica ha rincarato la dose: “La doccia serve a te che puzzi. Sei una pazza e adesso tutti hanno visto la tua vera natura”. Immediato l’intervento del Grande Fratello, che ha richiamato la brasiliana: “Vieni in confessionale”.

In seguito all’intervento degli autori, la Prestes e Javier sono letteralmente spariti dalla circolazione e non sono più apparsi nella diretta su Mediaset Extra. Molti telespettatori si sono chiesti che fine avessero fatto i due concorrenti, e a svelare il mistero è stato Luca Calvani: “No tranquilla che non si agita adesso. Lei è con Javier, in suite. Lei stanotte dorme nella suite”. Zeudi Di Palma, preoccupata, ha detto: “Spero che non sia più agitata. Mannaggia la miseria, è andata a prendere il bollitore. Sarei andata anche io a calmarla”.

Gli autori hanno compreso che era necessario dividere Helena Prestes dal resto del gruppo per farla stare con uno dei pochi coinquilini che riesce a rassicurarla. A questo punto resta da capire se e quali provvedimenti verranno presi, e nei confronti di quante e quali persone.