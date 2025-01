Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, durante la cena è scoppiata la lite più accesa di questa edizione. Dopo essersi punzecchiate a vicenda, Helena Prestes ha perso la testa e ha lanciato l’acqua del bollitore addosso a Jessica Morlacchi. La cantante ha continuato a provocare la modella brasiliana, e a quel punto Luca Calvani e Stefania Orlando sono intervenuti per provare a riportare la calma, ma senza alcun successo. Jessica, infatti, ha dato della “pazza” a Helena, e ha detto che “deve tornarsene da dove è venuta”.

Stefania Orlando sotto choc: "Spero di uscire lunedì"

La Morlacchi, ovviamente, ha cercato di addossare le colpe di quanto accaduto alla Prestes, ed è per questo motivo che Stefania Orlando ha cercato di farla ragionare: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio. Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista, una roba così non l’ho mai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo”.

Anche Eva Grimaldi ha espresso il suo punto di vista e ha concordato con Stefania: “Guardate che qui la colpa non è di una sola, ma di tutti. Questo è un Grande Fratello di M. Tutti siamo passati male ve lo assicuro. Ma che figure ci facciamo a fare vedere queste scene?!”

Amanda Lecciso ha diviso le responsabilità in egual modo, spiegando che se Helena è esplosa ci sono stati dei motivi e che tutti hanno sbagliato in questa situazione: “Facciamo tutti una figura pessima. Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ma proprio tutti, quelli seduti e quelli che sono in piedi. Ed è questo che fate… poi lei scoppia. E allora controllatevi tutti, prima che succedano cose simili. Datevi tutti una bella regolata”.