Martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 debutterà Amore e Vendetta – Zorro. Inizialmente prevista per la passata stagione Mediaset, la nuova fiction spagnola sull’eroe mascherato (interpretato da Miguel Bernardeau) andrà in onda a partire dal prossimo martedì per dieci puntate. Il Grande Fratello, dunque, si sposterà al mercoledì (serata in cui era programmato il film di Checco Zalone, Tolo Tolo), e sfiderà la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’infinito, in onda in prima serata su Rai 1. A partire dalla settimana successiva (ovvero dal 13 gennaio) il GF dovrebbe tornare regolarmente nel consueto slot del lunedì sera.

Cosa succede con il doppio appuntamento settimanale

L’ennesimo cambio nel calendario della programmazione del Grande Fratello, inoltre, causerà l’annullamento del doppio appuntamento settimanale. Come rivelato da DavideMaggio.it, infatti, con la prima puntata del 2025 spostata al mercoledì, verosimilmente salterà il raddoppio previsto per giovedì 9 gennaio (nonostante, almeno per il momento, sia ancora presente sulla guida tv Mediaset).

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

21esima puntata: mercoledì 8 gennaio 2025

22esima puntata: lunedì 13 gennaio 2025

23esima puntata: giovedì 16 gennaio 2025