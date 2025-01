Nella notte tra lunedì e martedì, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Ilaria Galassi hanno avuto uno scontro durissimo in camera da letto. Il pubblico non ha assistito alla scena, ma su Mediaset Extra si sono udite chiaramente le urla delle due concorrenti e sono state trasmesse le immagini nelle quali Chiara Cainelli, rivolgendosi a Stefania Orlando, le ha detto: “Oddio, le sta mettendo le mani addosso!”. A ciò si aggiunge che nelle ore successive, Lorenzo Spolverato ha svelato nuovi dettagli: “Ho dovuto prendere di peso Ilaria e portarla in confessionale". Al contempo, l’ex volto di Non è la Rai ha detto che si augura che gli autori prendano provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Mercoledì sera, mentre si confidava con Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha rivelato che Ilaria Galassi si sarebbe avvicinata molto al suo viso, e che lei l’avrebbe spostata: “Lei ha proprio esagerato e aveva uno sguardo… Mi auguro che in puntata venga detto tutto. Guarda che ho avuto tanta paura, ho avuto proprio paura che lei toccasse il mio viso. Ti giuro, è brutto avere paura di questo. Poi l’istinto che di viene quando hai paura di questo è di spostarla. Spero che ne parlino e che venga squalificata subito. Penso che sarebbe giusto una squalifica lunedì. Vediamo, ma questo è quello che spero succeda”.

Helena Prestes su Ilaria Galassi: "Non si è pentita per nulla"

Nella giornata di ieri, Helena ha anche aggiunto che Ilaria non sarebbe pentita delle sue azioni: “Non si è pentita per nulla di quello che è successo, è di una aggressività assurda da un po’ che è così. Io non dico niente perché non mi interessa, ma non si deve mai più avvicinare a me così perché poi devo difendermi…mi è venuta addosso. Ilaria mi è venuta addosso, ho paura di lei. Mi veniva contro. Io non voglio stare vicino a Ilaria, ho paura di lei non hai visto che mi è venuta addosso? Ho ancora paura dopo quello che è successo”.