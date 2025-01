Una coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di sposarsi. I due ex volti del dating show di Maria De Filippi stanno insieme da circa sei anni, nel corso dei quali hanno sempre tenuto un profilo basso, lontano da tv, programmi e reality show. Nella giornata di ieri, però, hanno annunciato sui social la decisione di convolare a nozze. La coppia in questione è quella formata da Paolo Crivellin, tronista nella stagione 2017/2018, e Angela Caloisi. La proposta di matrimonio è stata immortalata in un video e condivisa su Instagram.

“Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro – ha scritto Angela -. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia”.