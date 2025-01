Lo scorso ottobre, Raffaella Scuotto aveva annunciato su Instagram la fine della storia d’amore con Brando Ephrikian, nata durante la passata edizione di Uomini e Donne. Tuttavia, nelle settimane successive i due ex volti del dating show di Maria De Filippi erano stati avvistati mentre si scambiavano un bacio all’esterno di una stazione della metropolitana di Napoli), ma da allora entrambi non sono mai stati chiari in merito alla loro relazione sentimentale.

Nella giornata di ieri, però, sembra essere arrivata la svolta che i fan della coppia tanto aspettavano. Raffaella e Brando, infatti, sono stati visti insieme a Venezia, città dove hanno trascorso il primo giorno del 2025. Le foto sono state inviate a Deianira Marzano – che le ha pubblicate su Instagram -, e a confermare il ritorno di fiamma è stato anche LolloMagazine, portale diretto da Lorenzo Pugnaloni, collega particolarmente vicino alla coppia.

“Brando e Raffaella beccati a Mestre, i due sono tornati insieme! Ecco cosa sappiamo. In esclusiva LolloMagazine, una foto che ritrae Ephrikian e Scuotto insieme oggi a Mestre. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nella scorsa edizione, ma qualche mese la coppia aveva annunciato la rottura definitiva, anche se i rapporti tra i due non sono mai stati chiari agli occhi del pubblico: da una parte, lui andava a Napoli per cercare un avvicinamento; dall’altra, lei che, dopo aver postato un comunicato Instagram in cui annunciava la rottura, cosa che neanche lui si aspettava, pretendeva il silenzio da parte di chi iniziava a dubitare della veridicità della situazione creatasi. Oggi, la crisi ‘caduta dal cielo’ sembra ormai acqua passata: i due sono stati visti insieme in provincia di Venezia durante una passeggiata. Chi ci scrive con tanto di foto, afferma: ‘Carini entrambi! Lei era molto dolce nei confronti di lui’. Ritorno di fiamma?”.