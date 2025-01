Non è certo un mistero che Lorenzo Spolverato non sopporti Javier Martinez e soffra in qualche modo la competizione con lui. Dopo mesi trascorsi tra le mura della Casa del Grande Fratello, il modello milanese ha voluto un confronto con il pallavolista argentino, durante il quale l’ha accusato di essere poco trasparente e di nascondere, a coinquilini e telespettatori, il suo lato più cattivo. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che nella giornata di ieri Lorenzo si è lasciato scappare una frase particolarmente discutibile su Javier.

Martinez si trovava in piscina, dove era alle prese con una gara di salto in lungo con altri ragazzi. Quando è stato il concorrente argentino a saltare, Spolverato (che si trovava nei pressi con Shaila Gatta) ha esclamato: “Spaccati un ginocchio!”. L’ex velina ha subito rimproverato Lorenzo: “Dai no!”.

Com’era lecito aspettarsi, considerata anche la sua recidività, le parole del modello milanese hanno sollevato un polverone. “Lollino guardando Javi giocare in piscina ‘Javier…spaccati un ginocchio’. Ma lo schifo che fa questa frase. Per andare avanti in un gioco arriva ad augurare il male! L’invidia lo sta divorando”. “Spaccati il ginocchio. Facendo anche la risatina. La fidanzata che lo riprende. Si ma voi cercate di ripulirlo sempre”. “Che poi voi non avete idea di quanto sia cattiva questa cosa, essendo uno sportivo professionista se si spacca un ginocchio non può più giocare”. “Frase vomitevole e vergognosa che non si può sentire”. “Capisco tutto, anche delle offese, ma una cosa del genere è proprio brutta da sentire”. “Poi è quello che ha capito che deve cambiare. Povero da santificare perché dice di essere cresciuto nelle gang”.

Alcuni sostenitori di Lorenzo, però, hanno preso le sue difese. “Dopo quello che ha detto Helena questo è poesia! Smettetela con questo perbenismo anche nel 2025″. “Era una battuta smettetela di fare le petizioni per cose da nulla”.