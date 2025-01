Chiara Ferragni potrebbe essere in dolce attesa. A parlarne per primo è stato Gianmarco Zagato, e adesso il settimanale Oggi ha fotografato l’imprenditrice digitale all’esterno di una clinica ostetrica. La clinica in questione, come rivelato da Novella 2000, sarebbe la Mangiagalli di Milano, la stessa dove nell’aprile 2021 l’ex moglie di Fedez ha dato alla luce la secondogenita Vittoria. Secondo i beninformati, la Ferragni sarebbe rimasta circa un’ora all’interno della clinica. Ma a quando risalgono quelle immagini? Chiara Ferragni si trova da giorni in montagna, dove ha trascorso le vacanze natalizie insieme ad alcuni amici. In questi giorni si è anche infortunata sciando e si è fratturata un mignolo.

Cosa si legge sul settimanale Oggi

“Non è un mistero però che lei e il suo neofidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia. A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica”.