Pierpaolo Pretelli torna in teatro a gennaio. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, tornerà a vestire i panni di Rocky Balboa in Rocky – The Musical, basato sull'omonimo e iconico film Rocky del 1976. Il libretto da cui è tratto il musical è stato scritto dallo stesso Sylvester Stallone, che ha rivestito nella versione statunitense, insieme a Thomas Meehan, il ruolo di produttore, mentre la versione italiana è diretta da Luciano Cannito. Quest’ultimo, ai microfoni di SuperGuidaTV, ha spiegato perché ha scelto proprio il compagno di Giulia Salemi come interprete, e quale è stato il pensiero al riguardo di Sylvester Stallone.

“Nel film, Rocky è un ragazzo semplice, anche sfortunato perché non ha avuto grandi occasioni nella vita, che vive ai margini pur coltivando un grande sogno” – le parole di Cannito – “E allora quando facevo i provini per cercare il protagonista, parlando con Pierpaolo Pretelli mi ha raccontato un po’ della sua vita, che proviene da un paesino della Basilicata con questo sogno di studiare. Mi ha svelato che per un po’ di tempo aveva praticato anche la boxe, una coincidenza che mi ha portato a pensare a lui come protagonista. Poi l’ho sentito cantare e mi sono stupito. Il suo modo di recitare è vicino a quello di Rocky. Pierpaolo ha trascorso l’intera estate a studiare, quando abbiamo iniziato le prove a settembre era veramente di tutto il cast uno dei più preparati. Finora è stato uno degli spettacoli più complessi e difficili che ho fatto”.

Luciano Cannito ha anche raccontato che Pierpaolo Pretelli non ha convinto solo lui, ma anche chi detiene i diritti dello spettacolo di Broadway e di Sylvester Stallone stesso, che lo avrebbe visto all’opera. “Pierpaolo ha convinto non solo me ma chi detiene i diritti dello spettacolo di Broadway. E poi ha avuto la benedizione di Sylvester Stallone”.