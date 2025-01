Ieri sera, tra le mura della Casa del Grande Fratello, è scoppiata l’ennesima lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ma questa volta la situazione è degenerata. La modella brasiliana – dopo essere stata più volte provocata e insultata dalla cantante – le ha lanciato addosso l’acqua del bollitore. La Morlacchi ha auspicato la squalifica della Prestes.

“Ragazzi questa è la vera lei, la sua natura che è uscita fuori. Avete visto come l’ha lanciato? Che la squalifichino! Ma magari la cacciano via sta pazza. Devo venire che mi fai la doccia? Io mi devo lavare? Ma lavati te che puzzi! Tornatene da dove sei venuta… questa è la tua vera natura. Ha tirato un bollitore ragazze, signori ha tirato un bollitore. Lei è pazza. E non giustificatela mai più. Questa non riesce nemmeno ad avere un confronto, va subito alle parolacce, lei è fatta così”.

Stefania Orlando ha cercato di far capire a Jessica che a sbagliare in questa situazione sono state entrambe: “Sì ho capito che ha lanciato il bollitore. Ma prima… è tutto troppo! Tu l’hai offesa accusandola di cose che magari non ha fatto apposta. Si potrebbe non arrivare a questi livelli. E non accetto che tu dica che è pazza. Qui gli errori sono stati fatti da più parti!”.

Jessica accusa Helena: "Mi ha anche dato una spallata"

Dopo la cena, parlando con Luca Calvani, Jessica ha anche accusato Helena di averle tirato una spallata: “Ho detto imbecille è vero, ma io a lei le ho già abbonato una spallata! Lo sapete che in bagno mi ha tirato una spallata? Non l’avevo detto a nessuno, è successo quattro giorni fa. Non avevo detto nulla perché speravo che avrebbe smesso con questi atteggiamenti”.

Anche l’attore toscano come la Orlando ha cercato di far ragionare la Morlacchi: “Qui non c’è solo una persona che ha sbagliato. La spallata? Se ti senti che lei ti sta aggredendo lo devi dire. Non è che succede questo e te ne esci fuori dicendo che ti ha aggredito. Lei ha subito due mesi duri”.