Durante la sua avventura a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha anche trovato l’amore con il ballerino Giovanni Pernice. Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice ha svelato alcuni retroscena sulla sua nuova relazione: “Il primo bacio è arrivato durante le prove. E’ stato il segnale che era lui l’uomo giusto”.

La nuova storia d’amore arriva a distanza di otto anni dalla separazione dall’ormai ex marito Dario Acocella, da cui la Guaccero ha avuto la figlia Alice. “Chiudere una relazione importante è doloroso, e se ci sono di mezzo i figli è straziante. Io avevo già superato quella fase, e in questi anni avevo costruito il mio equilibrio. Ero grata alla vita per quello che avevo, tantissimo secondo me: mia figlia Alice, il lavoro che amo, la mia famiglia. Mi dicevo: ‘Bianca non puoi avere tutto’. Ero convinta di essere una di quelle persone che hanno meno talento o meno fortuna nei sentimenti, credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste”.