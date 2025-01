Chiara Cainelli ha palesemente violato il regolamento del Grande Fratello divulgando nella Casa informazioni provenienti dall'esterno.

Ieri sera, mentre chiacchierava con Lorenzo Spolverato, la concorrente ha confidato di quanto Helena Prestes e Javier Martinez siano amati fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia, circostanza che ha scatenato la reazione stizzita del modello milanese.

“Io da fa fuori sono arrivata che loro per me erano qua (fa il gesto con le mani, ndr), però mi è bastato poco tempo per capire che le cose sono diverse nella Casa rispetto a fuori. Sono bellissime persone anche loro, però comunque… Il fatto che Helena si isoli molto e che non viene compresa può piacere, mentre Javier il fatto che comunque ha preso l’inc***ta (si riferisce alla storia con Shaila Gatta, ndr), e quello un po’ lo ha portato avanti sempre. Ogni tanto mi fermo e dico ‘ma sono scema io?”. “Ma perché fuori non arriva quello che… Ma come ca**o è possibile? Io sono qui a spremermi ogni giorno per dire la verità…”, ha replicato Lorenzo.

Già alcuni giorni fa, Chiara Cainelli aveva rivelato a Luca Giglioli che Liam Payne, ex membro degli One Direction, è venuto a mancare. "Ah, tu non sai una cosa che è successa. Non posso dirtela... Gli One Directuion, uno è morto...". Poi Chiara si è avvicinata all'orecchio di Giglio e gli ha sussurrato il nome di Liam.