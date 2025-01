A poche ore da quella che si preannuncia come la puntata del Grande Fratello più attesa di questa edizione, sono uscite le anticipazioni ufficiali pubblicate sui profili social del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma non è tutto. Perché un ex gieffino ha lanciato un’indiscrezione clamorosa.

Grande Fratello, le anticipazioni della 21esima puntata

Sul comunicato ufficiale del GF si fa riferimento al ritorno di Pamela Petrarolo e ad un solo provvedimento: “Colpi di scena, momenti decisivi e il ritorno di Pamela… Mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nel corso della settimana è stato annullato il televoto che vedeva a rischio eliminazione Bernardo, Helena, Shaila e Stefania. Quale sarà il provvedimento disciplinare che verrà comunicato ai concorrenti? Dopo aver lasciato il GF nella puntata del 30 dicembre, Pamela Petrarolo è pronta a tornare in gioco. Ma non sarà l’unico ritorno della serata: Maria Monsè varcherà la Porta Rossa per risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso”.

Biagio D'Anelli: "Ad Helena non accadrà nulla"

In un video su TikTok, Biagio D’Anelli è intervenuto ed ha rivelato che ad Helena Preste non accadrà nulla, o almeno non verrà squalificata: “Questa sera puntata scoppiettante. Ecco alcune anticipazioni del Grande Fratello. Pamela Petrarolo tornerà in casa e ci spiegherà realmente che cosa è successo dal 30 dicembre al due gennaio a casa sua e spiegherà il motivo che l’ha fatta ritornare. Due, Ilari Galassi pagherà dazio? Bene, è uscito un comunicato in cui si legge che saranno presi dei provvedimenti. Chi secondo voi dovrebbe pagare dazio e chi vorreste al televoto? Ma io vi do uno scoop, capitemi… questa sera il bollitore starà bene, a Helena non succederà nulla”.