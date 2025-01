Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, nonché uno dei concorrenti più controversi e discussi.

Nel corso di questi mesi, il modello milanese è finito in diverse occasioni nella bufera per via di frasi e atteggiamenti decisamente discutibili che hanno scatenato l’indignazione dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sui social, fatta eccezione per i cosiddetti Shailenzo (i membri del fandom della coppia formata proprio da Lorenzo e Shaila Gatta), Spolverato viene costantemente criticato, attaccato e offeso anche pesantemente, ecco perché il suo staff ha deciso di rompere il silenzio con un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Instagram del gieffino.

Lorenzo Spolverato, interviene lo staff: "Agiremo per via legale"

“Nelle ultime settimane continuano a circolare informazioni false e diffamatorie sul conto di Lorenzo. Queste dichiarazioni infondate non solo ledono la sua immagine, ma alimentano un clima di odio e disinformazione che non possiamo accettare. Per questo motivo, abbiamo deciso di agire legalmente per tutelare Lorenzo e il suo diritto alla privacy e al rispetto.

Invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di utilizzare i social in maniera responsabile, evitando di diffondere contenuti non verificati o dannosi. Ringraziamo tutte le persone che continuano a sostenere Lorenzo con affetto e sincerità”.