Quello di oggi potrebbe essere l’ultimo giorno che Helena Prestes trascorrerà nella Casa del Grande Fratello. Gli autori hanno deciso di annullare il televoto proprio a causa di un provvedimento disciplinare di cui sarà oggetto la modella brasiliana (in molti ritengono che possa essere squalificata per il lancio del bollitore). Nel lotf più spiato d’Italia, i concorrenti sono all’oscuro di quanto sta accadendo fuori, ma la Prestes – che ha esperienza nei reality – ha ben compreso quale potrebbe essere il suo destino, e nelle ultime ore si è fatta prendere dallo sconforto.

Helena si è avvicinata a Stefania Orlando e le ha detto: “Vorrei fare una chiacchiera con te, voglio parlarti, ho la lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata di domani. Quindi preparati perché prima della puntata voglio parlare a quelli che mi sono segnata”.

Dopo aver parlato con Stefania, la Prestes ha fatto lo stesso con Javier Martinez e gli ha detto che secondo lei “uscirà durante la puntata”. Il pallavolista argentino ha cercato di rassicurarla, ma lei non ha cambiato idea: “Fidati è così”.

Ieri notte, la Prestes e alcuni dei suoi amici sono usciti in giardino e lei ha detto: “Parliamo un po’ adesso e stiamo insieme, perché tanto domani… Non è uno scherzo, è così, intanto basta, ormai è così”. Amanda Lecciso ha provato a tranquillizzare la coinquilina: “Ma che dici? No figurati”.

Helena non è l’unica che crede di dover abbandonare la Casa. Anche Ilaria Galassi, infatti, è praticamente certa del fatto che il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei suoi confronti dopo la lite violenta che l’ex volto di Non è la Rai ha avuto proprio con la Prestes (sembra che siano addirittura arrivate allo scontro fisico). Anche per Ilaria si prospetta dunque lo spettro della squalifica o del televoto flash.