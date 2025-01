Nel giorno dell’Epifania, attraverso un comunicato ufficiale, il Grande Fratello ha annunciato l’annullamento del televoto a causa di un provvedimento disciplinare che verrà comminato ad uno dei concorrenti che si trovavano al televoto (Helena Prestes). Poche ore dopo l’annuncio sui canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini, TVBlog ha svelato che in realtà le sanzioni disciplinari sarebbero state tre per altrettanti concorrenti che si sono resi protagonisti di fatti piuttosto gravi.

Nel corso dell’ultima puntata di 361 Lounge, Cecilia Capriotti ha detto: “Sarà una puntata piena di colpi di scena. Ci saranno almeno tre provvedimenti, non riguardano solo Helena, ma altre due concorrenti che hanno avuto comportamenti discutibili, uno Jessica Morlacchi e l’altro per Ilaria Galassi. Il terzo provvedimento disciplinare è quello della Non è la Rai. Si tratta di un fatto molto grave, ha quasi messo le mani addosso a Helena Prestes”.

Anche Grazia Sambruna ha confermato che le sanzioni saranno per Helena Prestes (che quasi sicuramente sarà squalificata), Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi: “Helena ha lanciato questo bollitore con violenza al culmine di una lite con Jessica Morlacchi. Si dice che sul tavolo per Helena ci sia la squalifica in diretta, addirittura. Ma siamo sicuri che sia giusta? Helena è anche stata molto provocata, sono d’accordo con quello che ha detto Simona Tagli. Jessica Morlacchi è stata molto aggressiva a livello verbale prima che ci fosse questo lancio. Ed è vero che non si lanciano gli oggetti, ma se una davanti a me inizia ad offendermi, prima o poi prendo la macchinetta del caffè e la lancio a terra. Quello è un gesto molto violento e certamente condannabile. Ha fatto una cosa molto grave. Helena ne ha subite tante. Una la mena, quell’altra la offende e poi le viene detto di tornarsene da dov’è venuta, è molto difficile”.

Per Jessica e Ilaria si ipotizza un televoto flash, durante il quale sarà il pubblico a decretare il loro destino.