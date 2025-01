Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, il Grande Fratello ha cambiato atteggiamento. Non solo l’annullamento del televoto e l’annuncio di un provvedimento disciplinare (in totale dovrebbero essere tre), ieri mattina gli inquilini sono stati anche rimproverati per le continue violazioni del regolamento, e gli autori hanno deciso di punirli.

Luca Calvani e Amanda Lecciso sono stati chiamati in confessionale, hanno preso una busta e l’hanno letta in salone. Nelle scorse settimane Tommaso Franchi – per sua stessa ammissione – ha girato le telecamere, mentre molti altri concorrenti hanno parlato senza utilizzare il microfono, tutte azioni espressamente vietate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Per queste ragioni gli autori hanno deciso di punire i concorrenti tagliando il budget che hanno a disposizione per la spesa: “Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro”.

Dopo la lettura della busta, i concorrenti hanno iniziato a rumoreggiare e Luca Calvani ha detto: “Non stiamo puntando il dito contro nessuno. Se qualcuno si sente chiamato in causa, ha la coda di paglia. Però va detto che qui dentro c’è chi pensa di fare un po’ come gli pare. Ognuno di noi avrà un’idea di chi sono queste persone e ora sa a chi dirigere il suo rancore per questo taglio e ognuno lo farà come vuole”.

Jessica Morlacchi ha subito replicato con un tono provocatorio: “Lo sappiamo che siamo chiamati in causa un po’ tutti, questa è la verità. Facciamo che chi vuole parlare senza microfono lo fa soltanto a letto sotto le coperte. Sento un tono molto strano. Voi due siete i portavoci, ma siamo colpevoli tutti”.