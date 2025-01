E’ in corso una rivolta nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’accesissima lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non sono mancate le reazioni del resto degli inquilini. C’è chi ha espresso vergogna all’idea di far parte di questa edizione del reality show, altri invece hanno minacciato di uscire in massa dalla Casa se la modella brasiliana non sarà squalificata. Intanto, il GF ha annunciato che il televoto è stato annullato, e che nella puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio saranno presi dei provvedimenti. Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, le sanzioni disciplinari non riguarderebbero esclusivamente Helena Prestes, ma anche Jessica Morlacchi (che l’ha provocata e insultata ripetutamente) e Ilaria Galassi, protagonista di un’altra violenta lite con la modella brasiliana.

La lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi è stata particolarmente violenta. L’ex cantante dei Gazosa ha insultato ripetutamente la modella brasiliana, che si è alzata, ha riempito un bollitore di acqua e ha provato a lanciargliela addosso mentre Javier Martinez e Maxime Mbanda la trattenevano. Stefania Orlando è apparsa allibita: “Io spero di uscire perché una cosa così non l'ho mai vista. Questa è inciviltà”. Amanda Lecciso le ha fatto eco: “Facciamo tutti una brutta figura. Non vi rendete conto che facciamo tutti una brutta figura? Tutti, tutti. E allora controllatevi tutti”. Lapidaria Eva Grimaldi: “È un Grande Fratello di ‘emme' questo. Ci possono chiudere l'audio da casa, ma che figura ci facciamo?”.

Poi ci sono alcuni inquilini convinti che l’unica responsabile di quanto accaduto sia Helena Pretes, e stanno pianificando di ritirarsi se la modella non dovesse essere estromessa dal reality nella puntata dell’8 gennaio. Promotore di questa sorta di complotto è stato Lorenzo Spolverato: “Se lo dicessi, vorrei che qualcuno mi venisse dietro. È l'unico modo”. Tommaso Franchi si è detto d'accordo con lui: “Si dice tutti questa cosa, a quel punto potrebbe avere senso, se lo fai da solo ti sprechi troppo”. Shaila Gatta ha invece commentato: “Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua perché siamo tutti professionisti, non siamo al macello”. L’idraulico toscano ha ribadito: “Se lo si vuole fare, lo si fa tutti”.

Alle parole seguiranno i fatti? Non ci resta che attendere la puntata di mercoledì 8 gennaio.