L’amicizia “speciale” tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma è giunta ufficialmente al capolinea. La modella brasiliana ha chiarito di non voler avere alcun rapporto sentimentale con l’ex Miss Italia (che ha definito una “ragazzina prepotente”).

“Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso. Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù.

Tanti qua dentro hanno il proprio vissuto, la propria storia, il proprio passato, ma quando tu stai male, stai male e basta, non prendi in considerazione la sensibilità degli altri. Almeno la mia non l’hai presa. Non voglio le tue scuse in generale, ma in certi momenti non sei stata proprio carina con me. Hai degli atteggiamenti che mi fanno bloccare nella costruzione della nostra conoscenza. Come è possibile che all’inizio avevamo tanta paura di conoscerci poi si è bloccato tutto?”.

Helena ha poi rinfacciato il bacio che Zeudi ha dato ad Alfonso D’Apice, e la Di Palma ha risposto: “Tu pensi che quel bacio abbia contato qualcosa? Pensi che tra me e Alfonso ci sia qualcosa? Tra me e te, per quanto potesse nascere qualcosa, quel qualcosa vuoi o non vuoi sarebbe finito qua. Per questo io mi sono messa in discussione e ho anche pianto, perché capivo che era difficile potesse nascere qualcosa da vivere al di fuori, per i nostri modi di essere”. Nonostante ciò, però, la Prestes ha detto: “Io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, voglio ridere e scherzare con te da amiche e approfittare dei momenti qui dentro. […] Tu non sei sincera con te stessa, devi essere più sincera con te stessa. Sei una ragazzina prepotente. Tu devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me. Non so più cosa dirti, siamo diverse, basta. Ti analizzo sempre, forse perché sono più grande non ho voglia di convincere nessuno a piacergli”.

Helena e Zeudi hanno chiuso a circa 24 ore dalla possibile squalifica della modella brasiliana. Stando a quanto rivelato da Grazia Sambruna su X, gli autori sarebbero orientati per l’espulsione. Anche Gabriele Parpiglia ha fatto la stessa ipotesi, aggiungendo, però, che Jessica Morlacchi andrà al televoto flash e il suo destino verrà deciso dal pubblico.

Nel frattempo, il profilo Agent Beast che spesso anticipa dinamiche del Grande Fratello, ha scritto che gli autori starebbero valutando l’ingresso di “una nuova donna per Zeudi”.