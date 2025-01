Questa sera, nel corso della prima puntata del Grande Fratello del 2025, sono previsti tre provvedimenti disciplinari di cui dovrebbero essere oggetto Helena Prestes (per il lancio del bollitore), Jessica Morlacchi (per le frasi pesanti e le continue provocazioni nei confronti di Helena) e Ilaria Galassi, quest’ultima protagonista di un alterco piuttosto acceso con la modella brasiliana.

Delle sanzioni che gli autori commineranno agli inquilini ne hanno parlato anche Grazia Sambuna e Cecilia Capriotti nell’ultima puntata di 361 Lounge. In studio c’era anche l’ex gieffino Stefano Tediosi, che si è lasciato andare ad alcune rivelazioni. L’ex tentatore ha infatti dichiarato che secondo lui la punizione per Helena è giusta, ma che durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia si sono verificati comportamenti altrettanto gravi che, però, sono rimasti impuniti. Stefano ha detto che qualcuno avrebbe bestemmiato, e che il “bestemmiatore” in questione è un suo grande amico. Tediosi ha poi rivelato che Lorenzo Spolverato ha lanciato degli oggetti anche durante la permanenza in Tugurio.

Stefano Tediosi: "Al GF bestemmie e oggetti lanciati da Lorenzo Spolverato"

“Quanti altri oggetti sono volati all’interno della casa? All’interno della casa del Grande Fratello sono volati tanti altri oggetti e sono successe tante altre cose altrettanto gravi – si legge su Biccy.it -. Per esempio? Ci sono state delle bestemmie all’interno del programma. Chi è stato a bestemmiare? Era un mio grande amico, anzi, è un mio grande amico. E poi vabbè ci sono state tante altre situazioni dove sono stati lanciati oggetti anche durante il pranzo. Sì, Lorenzo ha lanciato degli oggetti nel tugurio. E tanti altri atteggiamenti che non si sono visti. Quello di Helena è stato un comportamento sbagliato da punire, ma va detta una cosa. Dovevano punire altrettanti atteggiamenti che ci sono stati in passato.

Io Helena la vedo una ragazza molto intelligente. Lei sa come comportarsi e come provocare le persone. Ha già fatto altri reality e sa bene come muoversi, a parte quel gesto. In casa mi ripetevano tutti che lei era una provocatrice. Però io ho avuto modo di parlare con lei e mi ha ammesso che un po’ lo fa apposta”.