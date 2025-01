Un concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare ad una rivelazione spiazzante. Tommaso Franchi, infatti, ha rivelato di avere origini nobili risalenti addirittura alla Royal Family.

In piscina con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Javier Martinez, l’idraulico toscano ha rivelato di essere uno dei discendenti della famiglia reale inglese. I suoi coinquilini all’ascolto sono sembrati decisamente increduli, così come il pubblico. Nessuno di certo si aspettava un racconto del genere da parte del gieffino senese.

Ma cosa ha rivelato realmente Tommaso? "La mamma è sangue inglese - ha spiegato Franchi -. Poi mia nonna è discendente dalla famiglia reale. La famiglia di mia mamma è di sangue reale, discende dalla Corona inglese. Quando c’è il cambio di corona e muore la regina viene fatto un mega libro con tanti discendenti”.

Una rivelazione, quella di Tommaso Franchi, che è stata fatta non solo alle sue compagne, ma anche in confessionale: “Non è che siamo due. In questo libro grosso tra le pagine c’è anche scritto Tommaso Franchi, figlio di Ginevra Franchi e Giacomo Franchi. Sì, i discendenti di Guglielmo il Conquistatore”.