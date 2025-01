Il divorzio tra Paolo Bonolis e Lucio Presta sembrava si fosse svolto in maniera pacifica. Tuttavia, le belle parole di ringraziamento che il conduttore ha rivolto alla agenzia Arcobaleno Tre, gestita proprio dal marito di Paola Perego, sono state “macchiate” da quest’ultimo che, nel congedarlo, ha tirato in ballo anche Sonia Bruganelli (e non in termini lusinghieri).

Lucio Presta, attacco frontale a Sonia Bruganelli

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre – ha scritto Paolo Bonolis su Instagram -. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”. A questo post Lucio Presta ha così risposto: “Anche le persone per bene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”.

Insomma, un attacco chiaro e diretto a Sonia Bruganelli (senza citarla apertamente), che come rivelato da DavideMaggio.it, nel prossimo weekend sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Chissà, magari approfitterà della sua presenza nell’elegante salotto di Canale 5 per rispondere a Lucio Presta.