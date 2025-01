Durante la scorsa estate ha iniziato a circolare una voce secondo cui la storica e solidissima amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin avrebbe iniziato a scricchiolare. Il settimanale Oggi parlò di rapporti “raffreddati”: “Il loro legame non è quello di un tempo e le fonti ci dicono che si è raffreddato parecchio”. Anche Novella 2000 rilanciò il gossip: “Alla base di questa frattura ci sarebbero decisioni professionali. Questo avrebbe incrinato il loro rapporto che andava avanti da molti anni”.

A partire da quest’oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, è disponibile su Netflix Ilary, la nuova serie che rappresenta una sorta di sequel di Unica, e per l’occasione la conduttrice ha rilasciato diverse interviste. Un giornalista de La Repubblica le ha chiesto cosa ci fosse di vero sul rumor di una possibile lite con la Toffanin, ma la Blasi ha smentito tutto: “Rapporti chiusi? Oddio, questa cosa mi fa così ridere. Silvia scherza su questa cosa e al telefono mi dice: ‘Quindi ci siamo separate?’. No, in realtà la sento, ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro”.

Ilary ha poi parlato del suo futuro in televisione (e non solo): “Il mondo del cinema? Mi incuriosisce, ma non è una cosa che ho in programma. Le piccole cose che ho fatto non le conto nemmeno, ho sempre interpretato me stessa. Il cinema mi piace, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare. La tv? Non sono bulimica di televisione, spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla. Ho iniziato piccolissima, con gli spot, ho girato due o tre film. Mi ero messa in testa che volevo presentare. Un programma di true crime o cronaca nera? Sarebbe bello, ma non penso proprio di essere capace di poter condurre una trasmissione del genere”.