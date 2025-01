In California è scoppiato un nuovo devastante incendio che sta cingendo in una morsa la citta di Los Angeles. In poche ore il numero degli sfollati è salito ad oltre trentamila, con più di diecimila edifici distrutti dalle fiamme. E tra le case che sono state di fatto incenerite ce ne sono anche alcune di alcuni personaggi famosi.

Tra i primi vip a perdere le loro residenze sono stati Adam Brody (Seth di OC) e Leighton Meester (Blaire di Gossip Girl), poi è toccato ad Anna Faris. Le loro abitazioni erano ubicate a Pacific Palisades, uno dei quartieri più colpiti dall’incendio

TMZ ha fatto sapere che anche la villa che Paris Hilton possedeva a Malibù è stata distrutta ed è finita in macerie: “Tra le case distrutte c’è anche quella di Paris Hilton, la sua villetta a Malibu, in riva al mare, è stata ridotta a un cumulo di cenere in. le nostre fonti ci hanno riferito che la sua casa sulla spiaggia è completamente distrutta dopo che è stata bruciata nel devastante incendio di Palisades. per fortuna la cantante possiede molte altre proprietà, ma è comunque affranta”.

La stessa sorte potrebbe toccare all’abitazione di Fergie: “La villa di Fergie è in pericolo perché gli incendi di Los Angeles si sono avvicinati troppo e la proprietà è in fiamme da tutte le parti. Sembra che la villa della cantante sia stata appena colpita dall’incendio e pare che ci vorrà un miracolo perché la casa resti intatta”.

Ben Affleck, invece, è stato evacuato (è stato visto mentre si dirigeva presso la villa dell’ex moglie, Jennifer Garner) in quanto la sua casa è circondata dalle fiamme.