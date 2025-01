In una puntata del Grande Fratello Vip dell’ottobre 2022, venne trattato quello che è passato alla storia come “il caso Marco Bellavia”, durante la quale gli autori presero dei provvedimenti per i comportamenti di alcuni concorrenti nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Una delle protagoniste del GF Vip 7 fu squalificata senza la possibilità di andare al televoto, a differenza di quanto accaduto lo scorso mercoledì, quando la produzione ha deciso affidare al pubblico le sorti di Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi (quest’ultima ha poi deciso di ritirarsi perché in disaccordo con la sanzione disciplinare). Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini, che fece il suo ingresso in studio tremando e in lacrime, tanto che Alfonso Signorini andò a prenderla per cercare di tranquillizzarla. L’ex vippona, ospite del podcast No Lies, ha rivelato che in quell’occasione ha avuto un forte attacco di panico.

Ginevra Lamborghini racconta l'attacco di panico avuto al GF Vip

“Quel momento lo ricordo molto bene ed è stato terribile, perché non sono stata bene. Ho avuto un attacco di panico molto, molto forte, dovuto sicuramente alla situazione di tensione… io ero credula, non potevo immaginare, mi sono colpevolizzata moltissimo della serie ‘Oh mio Dio, ma cosa ho fatto? Che cosa orrenda ho fatto?’. Questo aggiunto alla paura del giudizio delle persone, possono essere molto cattive. Ho vissuto un attacco di panico in diretta in mondovisione, non respiravo, avevo tutte le mani, le braccia dure, respiravo ma non entrava aria.

Un attacco di panico è questo, ti senti letteralmente morire, stai morendo, sei convinto di stare morendo in quel momento. Posso solo ricordare quegli attimi come un qualcosa di estremamente traumatico, che mi ha segnato molto nei mesi successivi. Non pensavo che avrei potuto essere così vittima del giudizio delle persone che non mi conoscono e che in realtà mi stavano dipingendo come un mostro letteralmente. Per me quella del GF Vip è stata un’esperienza, sotto un certo punto di vista molto bella, ma estremamente pesante”.