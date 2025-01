Jessica Morlacchi ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello perché non ha accettato di aver ricevuto lo stesso provvedimento disciplinare dato ad Helena Prestes, che le aveva lanciato un bollitore d’acqua. Il gesto della modella brasiliana è stato equiparato alle provocazioni della cantante, e quest’ultima non è riuscita a tollerarlo. A dire la sua circa la scelta della Morlacchi di abbandonare la Casa è stata Pamela Petrarolo.

L'analisi di Pamela Petrarolo sul ritiro di Jessica Morlacchi

“Jessica, sei proprio una str***a, se mi senti. Una grandissima str***a. Hai mollato e non si molla, te l’ha detto pure tuo padre: chi si ritira dalla lotta, è una gran figlia di una mign***a. Jessica non è una persona cattiva, è una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello. Finalmente c’era riuscita, a fatica, era entrata dentro, nel modo più figo. Forte, divertente. A lei si è intrippato il cervello con gli uomini, svalvola! Si è rovinata, con Giglio è diventata un’altra cosa, con Luca… Ma chi gliel’ha fatto fare! Lei non doveva neanche guardarli gli uomini, doveva viaggiare per se stessa, fare un percorso da sola. Lei te lo dice proprio: si infogna, si intrippa. Perde la ragione, perché il cervello le frulla”.

E ancora: “Lei è una donna che ha bisogno di sentirsi amata, perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati. Lei probabilmente da tanto tempo cerca questa cosa. Non si vuole sentire sola, si vuole appoggiare a qualcuno, si vuole sentire importante. Queste sono tutte cose per cui io alcuni suoi atteggiamenti li giustifico: è una donna fragile, è una donna buona. Ed è stata a scema a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata, di andata senza ritorno”.