Domani, 11 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5 prenderà il via la 28esima stagione di C’è Posta per Te. Tra nuove storie da raccontare e persone da far riavvicinare, nel primo appuntamento del programma Maria De Filippi ospiterà Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Nei giorni scorsi sono stati anticipati alcuni ospiti della nuova edizione di C’è Posta per Te, che si vedranno nel corso delle puntate. La De Filippi dal prossimo sabato accoglierà in studio, tra gli altri, Stefano De Martino, Annalisa, Il Volo, Mahmood, Michele Morrone, Matteo Berrettini e, dal mondo del calcio, Zlatan Ibrahimovic, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il meccanismo rimane invariato e sono stati confermati sono anche i postini Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. A loro il compito di consegnare l’invito per partecipare al programma.