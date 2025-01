In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi si è candidata per il Festival di Sanremo: “Guardo Sanremo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi stare dentro!”. Ad inizio della prossima settimana, Carlo Conti annuncerà i nomi dei co-conduttori, e scopriremo se la Marcuzzi sarà tra di loro.

Stando a quanto rivelato da FqMagazine, Alessia Marcuzzi potrebbe non essere sola. Al suo fianco, al teatro Ariston, potrebbe arrivare anche il collega con cui divide il bancone della giuria di Tale e Quale Show, ovvero Cristiano Malgioglio.

Negli ultimi giorni sono circolati diverse indiscrezioni su chi affiancherà Carlo Conti a Sanremo 2025. Sul taccuino del direttore artistico figurano sicuramente Luisa Ranieri e Geppi Cucciari, il già annunciato Alessandro Cattelan, Mahmood e Katia Follesa. In lizza anche Serena Rossi, mentre sono in calo le quotazioni di Annalisa.

“Tanti nomi, altri ancora coperti. Ma quello che filtra dalle parti dell’organizzazione è che non tutti saranno co-conduttori, potrebbero esserci ma con ruoli diversi (qualcuno vestirà anche i panni del “disturbatore”) e non tutti si metteranno in posa per il famoso servizio fotografico previsto il prossimo 21 gennaio, lunedì 20 i giornalisti ascolteranno i brani in anteprima – si legge su Fq Magazine -. Tante indiscrezioni, alcune certezze e qualche sorpresa tenuta coperta. Bisognerà attendere l’annuncio di Conti a inizio settimana”.