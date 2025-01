Ieri a Uomini e Donne è andata in onda la prima parte della vicenda che ha coinvolto Michele Longobardi. Dopo essere stata eliminata, la corteggiatrice Mary ha smascherato il tronista, rivelando che nei mesi scorsi lui l’ha contattata sui social con un profilo fake. La redazione ha parlato con la ragazza, la quale ha mostrato i messaggi che ha scambiato con Michele.

Nel corso della puntata è andata in onda una parte della chiacchierata che Mary ha avuto con la redazione, e ieri sera il sito Witty ha pubblicato il filmato completo che dura un’ora (clicca QUI per guardarlo): “In esclusiva la versione estesa dell’incontro di Mary dopo la puntata”. Tra i tanti messaggi, Michele si è anche lasciato andare a delle confessioni decisamente “interessanti”.

Mary incontra la redazione, ecco alcuni messaggi scambiati con Michele

“Non fare la scema, sono le 4, con chi vieni?

Vai a nanna e cancella la chat.

Tu ubriaca, molto sensuale, ma non possiamo parlare.

Vuoi stare con me? Dovrei aspettare 24 ore purtroppo.

Sono un pivello.

Ti ho dato la buona notte.

Sei con i tuoi amici? non mi fai stare tranquillo.

Bello questo video che mi hai mandato, hai una bellissima faccia, starebbe benissimo nel mio letto.

Devo smetterla? Perché?

Perché non cancelli la chat? Te lo dico perché ho molta ansia.

Sono già a letto.

Vorresti un bacino? Se vengo… solo pacchetto completo.

Non devo fare il malato di fi*a? Non posso mascherare la mia natura. Meglio che mi addormento.

Ti ho detto della mia natura così già sai nel caso… Anche tu sei così? Meglio così.

Sto nel letto morto di sonno e non possiamo parlare.

Vorrei sfogare tutta mia la mia frustrazione su di te in senso buono.

Non fare screenshot e non dire nulla alle tue amiche.

Se ti scelgo devi eliminare 500/600 follower di ragazzi”.