Nei giorni che hanno preceduto la messa in onda della 21esima puntata del Grande Fratello, trasmessa ieri, mercoledì 8 gennaio, alcuni concorrenti avevano organizzato una sorta di rivolta, minacciando in massa di abbandonare la Casa nel caso in cui Helena Prestes non fosse stata squalificata.

La "finta" rivolta contro Helena Prestes

Promotore di questa sorta di complotto è stato Lorenzo Spolverato: “Se lo dicessi, vorrei che qualcuno mi venisse dietro. È l'unico modo”. Tommaso Franchi si è detto d'accordo con lui: “Si dice tutti questa cosa, a quel punto potrebbe avere senso, se lo fai da solo ti sprechi troppo”. Shaila Gatta ha invece commentato: “Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua perché siamo tutti professionisti, non siamo al macello”. L’idraulico toscano ha ribadito: “Se lo si vuole fare, lo si fa tutti”. La modella brasiliana non è stata eliminata, ma è finita d’ufficio in nomination insieme a Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, con quest’ultima che non ha accettato la sanzione disciplinare e ha deciso di ritirarsi. Tuttavia, com’era facile ipotizzare, gli inquilini “rivoltosi” sono rimasti saldamente al loro posto.

Lorenzo Spolverato: "Se Shaila viene eliminata me ne vado"

Al televoto eliminatorio sono finiti cinque concorrenti: oltre alle già citate Ilaria Galassi e Helena Prestes, sono stati nominati anche Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Proprio in merito ad una possibile eliminazione dell’ex velina, Lorenzo Spolverato ha minacciato nuovamente di abbandonare nuovamente la Casa: “Metti caso che dovesse uscire Shaila, dopo tutto quello che è successo, io me ne vado”. Nel caso di un’eliminazione della compagna, dunque, il modello milanese si è detto pronto a ritirarsi. Questa volta passerà dalle parole ai fatti?