A differenza di quanto si era ipotizzato nei giorni precedenti alla messa in onda della puntata, ieri sera il Grande Fratello ha sorpreso tutti, e invece di optare per le squalifiche o un televoto flash, ha scelto di mandare d’ufficio in Nomination le tre concorrenti che hanno trasgredito le regole del programma. A finire al televoto, oltre a Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi (che poi ha deciso di ritirarsi), sono stati Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Il pubblico non è chiamato a votare il gieffino preferito, bensì quello da eliminare.

In queste ore sono già stati aperti alcuni sondaggi su forum, siti e pagine dedicate al reality show condotto da Alfonso Signorini. Stando alle prime proiezioni di ForumFree, a rischiare maggiormente sono Shaila Gatta (43,01%) e Helena Prestes (28,57%), mentre possono dormire sonni tranquilli Luca Calvani (6%), Tommaso Franchi (6%) e Ilaria Galassi (16,41%).

Grande Fratello, il recap delle Nomination

“Giglio è il primo a pescare il piramidale: per lui è “nero sincero”, quindi rivela il nome di Mariavittoria spiegando che nell’ultimo periodo la vede più chiusa nella sua relazione con Tommaso e, di conseguenza, più distaccata dal gruppo. Mariavittoria ricambia la nomination.

Anche per Shaila la stessa sorte: in Salone nomina Luca perché ultimamente non hanno un grande rapporto e, a suo parere, spesso si intromette in discussioni che non lo riguardano. Segue proprio Luca che, nel segreto del Confessionale, ricambia la nomination. Lorenzo, costretto a nominare in modo palese, segue la fidanzata e nomina Luca, definendolo “un prezzemolino”. Anche Stefania si reca nel confessionale e opta per Chiara. Zeudi pesca il piramidale nero e vota Emanuele per spronarlo a una conoscenza più approfondita.

Alfonso, dal Salone, invece, nomina Tommaso. Alfonso Signorini ne approfitta per invitare i due ragazzi a vivere appieno la loro relazione, senza però trascurare i rapporti con gli altri inquilini. Amanda, in segreto, nomina Shaila.

Tommaso, invece, sceglie Bernardo e glielo dice in faccia: “Per colpa mia ci siamo persi”. Il toscano non accetta la nomination, lo invita a riflettere e, quando arriva il suo turno, la ricambia. Maxime sceglie Zeudi perché hanno avuto uno screzio durante la settimana.

Eva e Chiara raggiungono il confessionale e votano Luca: la prima ritiene che avrebbe potuto fare di più per Jessica, la seconda condivide il pensiero di Lorenzo. Emanuele, invece, sceglie Eva, restituendole la nomination della settimana scorsa. Javier pesca il piramidale nero e nomina Lorenzo“.