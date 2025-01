Can Yaman ha deciso di abbandonare Viola come il mare, la fiction Mediaset prodotta da Lux Vide in cui è il protagonista insieme a Francesca Chillemi. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “L’attore Can Yaman ha deciso di mollare la fiction Mediaset ‘Viola come il mare’. La terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata da ‘Biscione’, che ora ha un problema da risolvere. La serie ha ottenuto numeri importanti su Mediaset Infinity (meno su Canale 5) grazie alle fan in subbuglio ormonale. Chi prenderà il suo posto?”.

Intanto, è attesa per il prossimo mese l’uscita di El Turco, la nuova serie televisiva che vede protagonista Can Yaman. Va detto, però, che il debutto fissato per febbraio riguarda inizialmente il mercato turco, e per gli spettatori non residenti in Turchia potrebbe essere necessario attendere un po’ più a lungo.

Can Yaman, in uscita in Turchia la serie El Turco

La serie tv El Turco è composta da sei puntate da 45 minuti. È ambientata nel passato e si preannuncia ricca di azione, intrighi e colpi di scena. Al centro della storia c’è Balaban, interpretato da Can Yaman. Il suo personaggio è un soldato appartenente all’esercito dei giannizzeri, corpo d’élite al servizio dell’Impero Ottomano, noto per la sua disciplina e le sue abilità strategiche.

Dopo la storica sconfitta ottomana nella battaglia di Vienna del 1683, Balaban viene catturato dalle forze nemiche e imprigionato. Tuttavia, grazie al suo ingegno e alla sua determinazione, riesce a fuggire dalla prigionia. Da quel momento inizia un’avventura che lo vedrà trasformarsi in un rifugiato e, successivamente, in un leader carismatico. Balaban organizza una rivolta, diventando il simbolo di una lotta per la libertà che gli attribuirà un nuovo nome: El Turco. La serie è basata sul romanzo omonimo scritto da Orhan Yeniaras, un’opera che mescola storia, azione e suspense, e che promette di regalare al pubblico momenti di grande intensità emotiva.

Al momento non è chiaro quale sarà il servizio di streaming che si occuperà della distribuzione internazionale di El Turco, ma ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi mesi.