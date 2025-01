Ieri sera, durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, Eva Grimaldi ha preso la parola per fare luce in merito ad un aspetto inedito del ritiro di Jessica Morlacchi, rivelando di averle parlato senza microfono, e che i reali motivi dell’abbandono non sono quelli di cui la cantante ha parlato.

“Qualche giorno fa lei era senza microfono in bagno, sono entrata e me lo sono tolta anche io e in quell’occasione mi ha detto che si sarebbe voluta ritirare, che non sarebbe riuscita a passare il Natale lontano dalla famiglia e che stava male. Io conosco Jessica e da quando sono entrata ho visto che quella non era la Jessica che conoscevo. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lei aveva già detto che si sarebbe voluta ritirare. Mi aveva detto che sarebbe voluta uscire il 13 gennaio”.

In seguito, Eva si è appartata con Helena Prestes: “Quando hai preso il bollitore non sei venuta direttamente al tavolo, gli hai tolto l’acqua perché avevi paura che fosse calda, poi l’hai riempito di nuovo e sei venuta. Questa è una cosa bella! Non è uscita in puntata”.