Com’è noto, Nikita Pelizon e Helena Prestes sono grandi amiche (le due hanno anche partecipato in coppia a Pechino Express), ma tra di loro c’è stato qualcosa in più? A porre questa domanda alla vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip è stato il giornalista di Chi che l’ha intervistata: “Fra voi due c’è mai stato qualcosa?”, ma la risposta dell’influencer triestina è stata negativa. “No. Siamo sorelle scelte, non ci sono incesti in famiglia, poi sì, siamo molto affettuose fra di noi, per noi il bacio… Siamo vicine nei momenti di down e ci sosteniamo nei momenti di up. […] Noi ci siamo conosciute in un periodo in cui a lei mancava tanto l’anello familiare, aveva solo la sorella, io mi sentivo lontana dai miei genitori, quindi ci siamo, come dire, riconosciute”.

Nikita ha poi parlato del rapporto tra Helena e Zeudi Di Palma: “Zeudi non è sua amica. E che sia chiara questa cosa. E poi che si parli di relazione per me è follia pura: se due persone si baciano sulla bocca, non è che ci sia una relazione fra loro. Helena è in un contesto dove ti manca l’affetto e dato che noi esseri umani siamo fatti di carne e affetto e amore, se due persone si danno quell’amore senza l’eros, qual è il problema? Forse non si è abituati a queste manifestazioni. So che è difficile per chi non è stato nella Casa capire”.

E sulla bisessualità di Helena, la Pelizon ha aggiunto: “L’amore non ha confini così definiti: se ti piace un uomo di 60 anni e tu ne hai 20 o se ti piace una donna di 60 anni e tu sei un ragazzo di 25, ma che male c’è? D’altra parte, però, in questo caso, proprio non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi non vedo questo affetto sincero”.

Helena, invece, la vede più sincera: “Helena, quando vuole bene, vuole bene davvero, è sempre sincera. Ora come ora spero tanto che si ricordi di quanto sia stata forte da sola nella sua vita. Però, anche lì, dico questo perché sono fuori dalla Casa; dico questo mentre mi ricordo che quando ero nella Casa, arrivata a gennaio ero a pezzi. Una volta uscita avevo voglia di tutto, e sarebbe stato meglio per me chiudermi in un centro zen in Thailandia”.