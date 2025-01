Ieri sera, durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato la sanzione disciplinare che la produzione ha comminato a Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Le tre concorrenti sono finite d’ufficio al televoto, ma la cantante non ha accettato il provvedimento e ha deciso di abbandonare la Casa.

Sulla questione in molti hanno espresso la loro opinione: dagli stessi inquilini ai telespettatori, passando anche per alcuni ex gieffini. Tra questi anche Guendalina Tavassi che, a differenza della stragrande maggioranza del pubblico, si è schierata dalla parte di Jessica Morlacchi e ha attaccato Helena Prestes, definendola “violenta”. Le Instagram stories condivise dalla nota influencer romana sono state molto discusse dagli utenti sui social: alcuni le hanno apprezzato, mentre molti altri le hanno duramente osteggiate. Dopo circa un’ora dalla pubblicazione, Guendalina ha deciso di eliminare i suoi interventi in merito a quando accaduto ieri sera al Grande Fratello.

Guendalina Tavassi si scaglia contro Helena Prestes

“Ci rediamo conto che questa è una violenta psicopatica e invece si attacca una Jessica solo per aver detto “imbecille non sai manco come è fatto il pane?” Ed è inutile che si dica che uno dopo tante provocazioni ecc... Perché se fai una cosa del genere, dentro un programma televisivo, davanti a milioni di persone, pensa tra le mura di casa che cosa avrebbe potuto fare! Se sei concorrente, sei un privilegiato, e devi avere un minimo di self control, se vuoi stare lì, altrimenti te ne stai a casa tua sotto le pezze!

Ora parlano del pane. Sì vabbè, quell’altra l’ha chiamata pu***na e nemmeno lo mandano in onda. Follia. Io sto con Jessica tutta la vita, che brava è. Jessica ha detto imbecille e l’altra ha tirato un bollitore e ha detto le peggio cose e non dicono nulla.

Ma poi Shaila bacchettata per aver detto putrida. ragazzi putrida è una parola così orribile? Credo sia l’insulto più dolce che io abbia mai sentito nella storia degli insulti. Non si può più dire nulla, ma però puoi lanciare bollitori, alzare le mani, ma putrida no. Pu***na sì, ma putrida no perché è un insulto orrendo”.