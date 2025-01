Ormai sono diversi giorni che si parla della famosa lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, ma fino ad ora non avevamo assistito alle immagini. L’unica cosa che era stata trasmessa su Mediaset Extra è una conversazione tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli durante la quale quest’ultima ha urlato: “Oddio, le sta mettendo le mani addosso!”. A poche ore dall’inizio della puntata più attesa di questa edizione, Myrta Merlino ha mostrato a Pomeriggio 5 le immagini choc della lite tra l’ex volto di Non è la Rai e la modella brasiliana.

“Stasera succederà di tutto mi dicono. Ne vedremo delle belle. Noi però abbiamo alcune immagini esclusive di questa discussione violenta tra due gieffine. Anche se le aggressività tra donne a noi non piacciono”, ha detto la conduttrice, che poi ha fatto trasmettere la clip.

Cesara Buonamici ha commentato la clip: “Sono cose non belle, ma io ritengo anche anche le provocazioni verbali siano gravi e da tenere in conto. Helena è una che quando viene provocata in maniera così insistente poi sbotta. In questo caso ha preso la prima cosa che ha trovato e l’ha scaraventata via. Se prenderei dei provvedimenti seri? Ma no, poi comunque non sono io che decido, queste cose le decidono Alfonso Signorini e il Grande Fratello”.

Davide Maggio invece è stato una voce fuori dal coro: “Ma ben vengano queste cose. Non dico questa nella fattispecie. Parlo di elementi così forti che fanno discutere. Per quanto riguarda Helena e Jessica, io credo come Cesara che la violenza verbale possa essere anche più grave di quella fisica. Inoltre non ho mai creduto alla versione di Jessica Bridget Jones, sapevo che dietro nascondeva qualcosa e infatti eccola qui”.