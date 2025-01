Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello. L’ex cantante dei Gazosa si è rifiutata di accettare il provvedimento disciplinare deciso dagli autori, ovvero di andare al televoto d’ufficio con Helena Prestes e Ilaria Galassi dopo che tutte e tre si sono rese protagonisti di atteggiamenti e parole sopra le righe.

Nel dettaglio: Jessica ha provocato Helena etichettandola più volte come una imbecille e una deficiente; Ilaria ha tirato un calcio verso Helena durante una lite (colpendo Lorenzo Spolverato), mentre Helena ha lanciaro un bollitore nella direzione della Morlacchi.

Jessica Morlacchi si ritira dal Grande Fratello

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, Jessica ha deciso di ritirarsi: “Credo che io ed Helena siamo su due livelli abbastanza diversi. Dal momento in cui io avessi risposto nella stessa modalità sarebbe stato pure giusto, lei mi tira l’acqua e io una scarpa. Ma questo non è successo. A me non sta bene e decido di abbandonare”.

Prima di lasciare la Casa, dopo aver ascoltato le opinioni di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Jessica ha precisato: “Io ho sempre tenuto le mani in tasca, essere messa sullo stesso piano di Helena non posso accettarlo. Erano dieci giorni che pensavo di abbandonare, ora ho trovato la forza.

A me manda il fuoco in testa essere messa sullo stesso piano di lei, non è il televoto. Io a 37 anni dopo quello che ho passato e superato non posso permettermelo. C’ho messo tanto a tirare fuori il mio carattere, chiunque mi provocherà io risponderò. Non farò l’agnellino. Lei, Helena, è instabile. Rispetto il volere del Grande Fratello e va bene così. Io il GF l’ho cercato per tre anni ed essere stata qua dentro tre mesi e mezzo è un regalo”.

Jessica Morlacchi, cos'è successo dopo l'uscita dalla Casa

Intanto, nelle ultime ore sono emersi alcuni retroscena relativi ai minuti successivi all’uscita di Jessica dalla Casa. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano e Amedeo Venza, la Morlacchi si sarebbe rifiutata di entrare in studio e avrebbe intenzione di adire le vie legali contro il Grande Fratello.

“Ieri Jessica doveva fare il suo ingresso in trasmissione, deciso all’ultimo minuto. Ma appena l’hanno presa dalla Casa per portarla in studio, lei si è rifiutata di entrare e ha chiesto di tornare a casa sua. Anzi, ha detto che si rivolgerà al suo avvocato per capire meglio la situazione. Non so cosa stia succedendo, ma sembra che ci sia qualcosa sotto”.