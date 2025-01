L’attuale edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata dai “segreti”, a partire da quello di Helna Prestes e Lorenzo Spolverato, passando per quello di Tommaso Franchi (di cui, al momento, non sappiamo nulla), e delle “manovre” notturne sotto le coperte tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. In più occasioni, l’ex cantante dei Gazosa ha lasciato intendere che con l’attore toscano sia accaduto qualcosa, e ieri pomeriggio, Tommaso e Mariavittoria Minghetti hanno mosso pesanti accuse nei confronti di Calvani. Il più diretto è stato l’idraulico senese, che dopo essere stato rimproverato da Luca, è sbottato: “Era meglio quando ti facevi le se**e nel letto di Jessica!”.

Mariavittoria Minghetti, gravi accuse a Luca Calvani

Dopo le accuse di Tommaso sono arrivate anche le insinuazioni di Mariavittoria che, dopo un’accesissima discussione con Luca, si è sfogata con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, lasciandosi sfuggire una frase molto ambigua proprio su Calvani.

“Prima con me è stato molto pesante. Ed è meglio che sto zitta guarda. Mi ha attaccata perché secondo lui non sono intervenuta per calmare Jessica e mi ha detto che stavo sempre a letto con Tommy. Mi ha detto tipo ‘tu ti sei sempre messa nel letto di Tommaso’. Ma fatti un par di cavoli tuoi. Ma che vuol dire? E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto. Non doveva dirmi certe cose.

Lui è stato un grandissimo maleducato. E soprattutto un uomo della sua età che si mette a gridare in quella modalità a una ragazza. Mi ha urlato addosso e poi è andato via. Ragazze statene fuori, lasciate che lui e Amanda continuino a fare i genitori di Helena e vedremo cosa succederà”.