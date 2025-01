Tra le mura della Casa del Grande Fratello la tensione ormai ha superato abbondantemente il livello di guardia e non accenna a placarsi, la decisione di Jessica Morlacchi di non accettare il provvedimento disciplinare e ritirarsi ha contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ieri pomeriggio, infatti, è scoppiata una lite piuttosto accesa tra Mariavittoria Minghetti e Luca Calvani.

La dottoressa romana ha accusato l’attore toscano di essere poco oggettivo e di schierarsi sempre dalla parte di Helena Prestes: “Che lei in certi casi abbia sbagliato è ovvio. Non ti sto dicendo che i comportamenti di Jessica siano sempre stati giusti, ma anche lei ha subito delle provocazioni. Io non l’ho mai alimentata. Gli errori sono stati fatti al 50% da tutte e due. Tu sei sempre stato dalla parte di Helena e non puoi negarlo. Jessica era infastidita da questo e non si sentiva capita. Io ho visto questo, un iper protezione verso Helena e un po’ di accanimento su Jessica, gli andavate contro. Non vi riesco a mandare giù te e Amanda, che non riuscite ad ammettere di essere sempre stati dalla parte di Helena”.

Calvani, invece, ha puntato il dito contro Mariavittoria dicendo che lei non ha mai fatto nulla per cercare di ristabilire l’ordine: “Tu hai messo la testa sotto la sabbia e hai fatto finta di nulla. Io ho gestito una situazione senza il tuo aiuto. Io sono tranquillo e ho sempre fatto quello che ritenevo giusto. Ma ti ricordi cosa mi ha fatto Jessica un mese fa?! Anche tu mi hai detto che avevo ragione. Ti stai attaccando a delle cose assurde”.

Ma il vero “drama” è scoppiato quando la Minghetti ha detto che Jessica è una brava persona, e che Luca non ha saputo comprenderla: “Ma cosa dici? Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inca**o! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto. Oh, andiamo a cena ora. Che pa**e!”. Mariavittoria ha poi risposto a Luca: “Tu e Amanda mi parlate sempre in due. Poi mi trovo un uomo di 50 anni che mi grida addosso in quel modo! Io mi devo calmare? E lui no? Non si deve permettere di urlare così addosso a una ragazza”.