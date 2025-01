Dopo la pausa natalizia, ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 24. L’ospite musicale è stato Ermal Meta, mentre i giurati delle gare sono stati Ornella Vanoni e Dardust (canto) e Garrison Rochelle (ballo).

I cantanti si sono sfidati sugli inediti che usciranno il prossimo 14 gennaio, la Vanoni e Dardust hanno giudicato le esibizioni, arrivando così ad una classifica finale dominata da Antonia e TrigNO.. La gara di ballo giudicata da Garrison si è conclusa con la vittoria di Alessio, che è arrivato primo, davanti a Dandy e Daniele. Oltre a giudicare i ballerini, Garrison ha anche discusso animatamente con Alessandra Celentano per una critica mossa alla ballerina Alessia: “Ha detto di averla trovata un po’ timida e impacciata nell’esibizione con Sebastian”. Inoltre in studio mancava SenzaCri, ma non è stato spiegato il motivo della sua assenza.

Classifica di canto

Antonia canta Dove ti trovi tu,

TrigNO canta Maledetta Milano

Deddè canta Periferia

Chiamamifaro canta Omg

Jacopo Sol canta Compilici

Vybes

Mollenback canta Male

Luk3 canta Valentine

Ilan canta Sangue blu

Nicolò canta Yin Yang

Classifica di ballo.

Alessio

Dandy

Daniele

Chiara

Alessia

Francesca

Giorgia