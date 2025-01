Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Maria Monsè e Perla Maria Paravia sono rientrate nella Casa per un confronto con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Se la prima è riuscita a mantenere la calma, la seconda ha reagito male, facendo il gesto delle corna.

Ilaria Galassi fa le corna in diretta a Maria Monsè

In quel momento, la Monsè le ha consigliato di non muoversi in quanto “freezata”, ma adesso, a distanza di poco più di 24 ore dalla puntata, ha deciso tornare sull’argomento e si è sfogata su Instagram,taggando i colleghi di Fanpage e Biccy: “Ma si può in prima serata essere così maleducata e fare le corna? Che atteggiamento vergognoso. Le false sono loro quando devono sfruttare il prossimo come hanno fatto con me, lo trattano da grande amica adorata. Poi una volta che mi hanno usata me ne dicono di ogni. Come vedete negava tutto, si è arresa solo quando ho portato le prove dell’agente e del chirurgo plastico. Dato che la verità brucia non appena l’ho detta Ilaria è andata a fuoco. Si è alzata con aria minacciosa pur di non farmi parlare. Non appena le ho detto che ha alzato le mani ad Helena Prestes mi ha intimato di stare calma per non farmi fare anche a me la stessa fine di Helena. Che vergogna!”.

Il gesto delle corna, avvenuto in diretta, non è stato sanzionato da Alfonso Signorini, che in precedenza aveva già rimproverato Ilaria Galassi per l’aggressione nei confronti di Helena Prestes. L’ex volto di Non è la Rai è finita d’ufficio al televoto per l’eliminazione proprio insieme alla modella brasiliana e a Jessica Morlacchi, ma quest’ultima non ha accettato la sanzione disciplinare e ha deciso di abbandonare la Casa.