Sono ormai diversi mesi che circolano voci secondo le quali Paolo Bonolis potrebbe lasciare Mediaset e tornare in Rai. Tuttavia, nei giorni scorsi è arrivata un’indiscrezione che parla di un suo rinnovo con il “Biscione” fino al 2027, ma nelle ultime ore La Presse ha rivelato che l’ex marito di Sonia Bruganelli dovrebbe passare alla Rai, e che potrebbe esserci un passaggio di Stefano De Martino a Mediaset. Insomma, si tratterebbe di una sorta di scambio.

"Bonolis in Rai e De Martino a Mediaset"

“Non c’è solo il toto co-conduttori di Sanremo a monopolizzare la scena delle trattative nel mondo della tv. Del resto questo è il periodo migliore per azzardare offerte di mercato in vista della prossima stagione autunnale, considerata il clou per il periodo di garanzia. Paolo Bonolis ha deciso di divorziare dopo 35 anni dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, non senza post velenosi tra lo stesso Presta.

Ma frecciate a parte sono le trattative che incombono. Per Paolo Bonolis il rientro in Rai sembra più che probabile. É stato ospite nel programma ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti e potrebbe tornare in conduzione. Chissà, magari alla guida di ‘Affari Tuoi’ se Stefano De Martino dovesse accettare di riabbracciare Maria De Filippi, la quale sembra bene intenzionata a riportarlo nella sua squadra di conduttori targati Fascino, la società di produzione che fa capo alla regina degli ascolti dei programmi Mediaset, a partire da ‘Amici’”.