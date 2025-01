Ivana Spagna nasce a Valeggio sul Mincio, nel Veneto, il 16 dicembre 1954, quindi ha da poco compiuto 70 anni. E’ tra le cantanti di maggior successo commerciale in Italia e all’estero.

I suoi primi passi nel mondo della musica avvengono a fine anni ’60. Il successo però arriva nel 1986 con Easy Lady, che entra nella Top 5 delle classifiche europea, francese, spagnola, tedesca e al numero 1 in Italia per 6 settimane consecutive, vendendo un totale di oltre due milioni di copie.

Da allora successi su successi e partecipazioni al Festival di Sanremo, sia come cantante solista che in duetto.

Oggi, domenica 12 gennaio, Ivana Spagna è stata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Ha raccontato un po’ la sua vita e il suo amore per i gatti (ne possiede 5 in casa e ne cura molti altri fuori). Ma pochi erano a conoscenza del dramma che vissuto pochi mesi fa quando è stata ricoverata per una settimana al San Raffaele di Milano per una grave insufficienza renale.

Ivana: "Ho rischiato di morire, ma è tutta colpa mia"

“Racconto questa storia per essere da monito a coloro che pensano di curarsi da soli senza consultare il medico - afferma la cantante -. Doveva esibirmi in una serata ma non stavo in buone condizioni. Così ho pensato bene di assumere compresse di cortisone e antibiotici che avevo a casa. Dopo un po’ mi sono sentita malissimo, riuscivo a malapena a parlare. Così ho telefonato al mio manager il quale mi ha consigliato di recarmi urgentemente in ospedale. Qui sono stata presa in cura dai medici che mi hanno diagnosticato una grave insufficienza renale. Sono stata ricoverata per una settimana ed ho rischiato davvero tantissimo. E' stata la prima volta nella mia carriera che ho saltato due serate”.

Ivana attualmente è single, visto che il suo ultimo rapporto sentimentale è terminato 5 anni fa. “Vorrei tanto trovare un amico con cui trascorrere questa fase della mia vita. Ho 70 anni ma mi sento ancora giovane dentro. Sarei ancora più contenta se conoscessi un veterinario, così potrebbe curare anche i miei gatti”, conclude divertita Ivana.