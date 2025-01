Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza voci circa una nuova possibile gravidanza di Chiara Ferragni. Il chiacchiericcio era aumentato dopo che il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune foto dell’imprenditrice digitale all’ingresso della clinica milanese “Mangiagalli”, la stessa in cui ha dato alla luce la sua secondogenita, Vittoria. La Ferragni ha dunque deciso di uscire allo scoperto, sottolineando che non c’è nessuna gravidanza in corso. E lo ha fatto scrivendo a Roberto D’Agostino di Dagospia, che ha così rilanciato: “Flash! Riceviamo e pubblichiamo: caro Dago, so che ti arrivano voci, lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao. Chiara Ferragni”.

Cosa aveva scritto il settimanale Oggi

“Non è un mistero però che lei e il suo neofidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia. A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica”. Le cose non stanno così. Chiara Ferragni si trovava lì perché era andata a trovare un’amica che aveva partorito.