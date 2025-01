La scorsa settimana, Tommaso Franchi ha rivelato che sarebbe un discendente della famiglia reale inglese: “La mamma è di sangue inglese, poi mia nonna è discendente dalla famiglia reale. La famiglia di mia mamma è di sangue reale, discende dalla Corona inglese. Quando c’è il cambio di corona e muore la regina viene fatto un mega libro con tanti discendenti e ci siamo anche noi”.

Di questa discendenza e di molti altri temi ha parlato il padre dell’idraulico toscano, Giacomo Franchi, in un’intervista rilascia a La Nazione. L’uomo ha spiegato che in effetti sua moglie ha un legame con la Royal Family, e che ciò sarebbe documentato in un libro. Il papà di Tommaso ha poi dato la sua approvazione alla relazione tra il figlio e Mariavittoria Minghetti, sbocciata tra le mura della Casa del Grande Fratello.

Le parole del papà di Tommaso Franchi

“Finita la scuola, ripeto, mi ha chiesto di lavorare dopo la vacanza post diploma. Ha fatto il cameriere. All’inizio dispiaciuto perché gli amici erano a divertirsi. Dopo un paio di settimane, in un giorno di riposo, gli porto il caffè e risponde ’gentilissimo’. Quanto fa bene il lavoro… Due anni e mezzo il cameriere, 9 mesi a Gsk a Rosia e gli ultimi dieci mesi apprendista idraulico. Gli piace da morire. Quanto alla discendenza reale penso sia vera, mia moglie Ginevra dice che è scritto in questo libro… Gli do relativa importanza.

Le critiche per la partecipazione a un programma popolare? Le critiche sono bravi tutti a farle. Quando sono stato a trovarlo mi ha impressionato la professionalità di autori e operatori. Un mondo che dà lavoro a tante persone cosa da non sottovalutare. Inoltre la trasmissione negli ultimi tempi non fa che rispecchiare il mondo di oggi. Quello reale non è molto diverso.

Mariavittoria? Questa domanda me l’aspettavo… Chiuso in casa da quasi 4 mesi, normale che uno s’innamori o si leghi ad una persona che può diventare o meno la sua ragazza. Mi piace, se lo fa stare bene sono contento. Sembra che si vogliano molto bene ma non posso giudicare una persona che non conosco per nulla”.