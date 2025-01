Subito dopo la sua eliminazione, Helena Prestes ha fatto ritorno nello studio del Grande Fratello. Tuttavia, Alfonso Signorini l’ha salutata molto velocemente dicendole che l’avrebbe accolta il prossimo giovedì per dedicarle più tempo. La modella brasiliana sembrava tranquilla, ma poco dopo è scoppiata in lacrime. Le prime parole dell’ormai ex gieffina dopo la sua uscita dalla Casa sono state condivise sul profilo TikTok del reality show.

Helena ha ringraziato il pubblico che l’ha sostenuta in tutti questi mesi: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso”.

Al termine della puntata, gli inquilini hanno parlato di questa eliminazione del tutto inattesa (quasi nessuno si aspettava l’uscita di Helena Prestes). Alcuni erano convinti che sarebbe uscita Ilaria Galassi, altri Shaila Gatta, ma Stefania Orlando ha spiegato cosa potrebbe essere successo: “Onestamente non mi aspettavo che sarebbe uscita lei. Da una parte sì, dall’altra no. Però sono sicura che se non ci fosse stata la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Anzi, lei sarebbe andata molto avanti. Purtroppo penso che quell’episodio abbia pesato sul giudizio del pubblico. Lei è una bravissima ragazza, in quell’occasione ha fatto uno sbaglio. Così come penso che se il televoto fosse stato per scegliere il preferito da salvare, anche in quel caso non sarebbe uscita lei. Di certo è uscita una grande protagonista del Grande Fratello”.