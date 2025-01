Sono ormai diverse settimana che tra le mura della Casa del Grande Fratello vengono fatte insinuazioni su quello che sarebbe accaduto sotto le coperte tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. La scorsa settimana, Tommaso Franchi ha mosso accuse ben precise nei confronti dell’attore, rivelando che quest’ultimo si sarebbe “divertito” nel letto con la cantante.

Ieri sera, durante la ventiduesima puntata del GF, la Morlacchi ha avuto un confronto con Calvani, e nel bel mezzo della discussione ha tirato fuori lo “Scottex gate”: “Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. E poi i pezzi di scottex tra i letti…”.

Luca Calvani ha preso la parola ed ha ammesso tutto: “Io ora faccio un suicidio artistico e ammetto tutto. Ho fatto una cosa umana, che può succedere dopo quattro mesi di isolamento lontano dal mio compagno. Ho fatto questo convinto di essere solo e non essere visto”. Jessica, però, ha fatto delle precisazioni: “Non stavi solo! C’ero io nel letto. Ero appena entrata nel letto. Tu fuori di test hai iniziato a fare… i cavoli tuoi”.

"Scottex gate", le confessioni notture di Luca Calvani

Nel corso della notte, l’attore ha spiegato a Pamela Petrarolo e a Ilaria Galassi quello che è successo nel letto: “Ragazze è una cosa… Naturale lo so, lo fanno tutti, ho fatto quello che avete capito. Ma da solo! Ho fatto quello che si fa da soli. Però ho fatto una grande figuraccia perché per quanto è una roba naturale, è stata detta in diretta in prima serata. Dai, sono passato come un er0tomane e adesso lo aggiungeranno alla mia pagina Wikipedia. Già lo vedo. Quando uscirò andrò a controllare e avranno scritto quello che è stato detto stasera”.