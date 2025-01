Dopo oltre un mese di silenzio sulla questione relativa al “guru della moda”, nella notte il “caso” si è inaspettatamente riaperto. Al termine della ventiduesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 13 gennaio, Lorenzo Spolverato ha iniziato a provocare Luca Calvani: “Jessica ha insinuato che Enzo Paolo ti abbia suggerito di avvicinarti ad Helena. Tu dici di no, però nella clip si è visto che Enzo Paolo ti faceva leggere qualcosa in un bigliettino. Eh vabbè eravate soli, cosa possiamo saperne noi che ti stava parlando solo di coreografie?”. L’attore toscano è sbottato e ha replicato: “Senti, pensa quello che vuoi. Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda”.

Lo scorso novembre, era stato Alfonso Signorini a parlare durante una puntata delle voci secondo le quali una persona che lavora nel mondo della moda avrebbe avuto una conoscenza con Lorenzo, ma il gieffino milanese ha negato categoricamente. Poi, il giorno della vigilia di Natale, il settimanale Nuovo TV ha pubblicato un’intervista realizzata da Biagio D’Anelli allo stilista Saro Mattia Taranto, che ha rivelato di aver trascorso una serata in compagnia di Spolverato e di averlo anche baciato.

Nella notte, Lorenzo ha replicato alla frecciatina di Calvani sostenendo di non aver mai avuto legami con stilisti: “Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no figurati, ha ben altro a cui pensare. Forse dei casting director, ma io non ho mai fatto nulla, mi è stato proposto, ma non ho mai accettato. Io sono stato preso mentre ero in un reparto dei surgelati e mi hanno notato. Comunque ho sempre detto di no a tutto quindi non capisco cosa possano aver detto”.